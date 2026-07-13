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09:30, 13 июля 2026Мир

МИД Ирана осудил США на фоне новых атак

МИД Ирана осудил нарушение США принципов Устава ООН на фоне новых атак
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Министерство иностранных дел Ирана на фоне новых атак США осудило нарушение Вашингтоном принципов Устава ООН. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление.

Уточняется, что иранский МИД назвал атаки США «жестокими» и «вопиющим нарушением фундаментальных принципов Устава ООН». В ведомстве также считают, что Соединенные Штаты в открытую нарушили почти все положения меморандума об урегулировании конфликта.

Кроме того, Тегеран также обвинил американскую сторону в военных преступлениях.

Ранее США атаковали малые катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие объекты Ирана в Ормузском проливе. В свою очередь, Иран нанес удар по подразделению ракетных войск армии США в Кувейте.

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