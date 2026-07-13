МИД Ирана осудил США на фоне новых атак

МИД Ирана осудил нарушение США принципов Устава ООН на фоне новых атак

Министерство иностранных дел Ирана на фоне новых атак США осудило нарушение Вашингтоном принципов Устава ООН. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление.

Уточняется, что иранский МИД назвал атаки США «жестокими» и «вопиющим нарушением фундаментальных принципов Устава ООН». В ведомстве также считают, что Соединенные Штаты в открытую нарушили почти все положения меморандума об урегулировании конфликта.

Кроме того, Тегеран также обвинил американскую сторону в военных преступлениях.

Ранее США атаковали малые катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие объекты Ирана в Ормузском проливе. В свою очередь, Иран нанес удар по подразделению ракетных войск армии США в Кувейте.

