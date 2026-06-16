Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 16 июня 2026Экономика

Судовладельцы скептически отнеслись к мирной договоренности США и Ирана

FT: Восстановление судоходства в Ормузском проливе займет недели
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Восстановление судоходства в Ормузском проливе не произойдет в ближайшие несколько недель, несмотря на предварительные договоренности США и Ирана по мирной сделке. Об этом заявил глава японской логистической компании Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура, его слова приводит Financial Times (FT).

Во время последнего перемирия, напомнил он, иностранные суда неоднократно становились целью иранских военных. На этом фоне судовладельцы хотят точно убедиться, что достигнутая в начале недели предварительная договоренность действительно будет действовать и соблюдаться обеими сторонами конфликта, констатировал Тамура.

С учетом этого полноценное восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять как минимум две недели. В худшем случае на это может потребоваться месяц, отметил глава компании. «Операции не возобновятся до тех пор, пока не будет обеспечена достаточная безопасность», — резюмировал Тамура.

О достижении Ираном и США предварительной договоренности по мирной сделке стало известно в ночь на понедельник, 15 июня. Одним из ключевых условий соглашения стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. После этого мировые цены на Brent упали до минимума с 10 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

    Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

    Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

    Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

    Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

    В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после удара по НПЗ

    Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

    Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

    Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok