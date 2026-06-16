Судовладельцы скептически отнеслись к мирной договоренности США и Ирана

FT: Восстановление судоходства в Ормузском проливе займет недели

Восстановление судоходства в Ормузском проливе не произойдет в ближайшие несколько недель, несмотря на предварительные договоренности США и Ирана по мирной сделке. Об этом заявил глава японской логистической компании Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура, его слова приводит Financial Times (FT).

Во время последнего перемирия, напомнил он, иностранные суда неоднократно становились целью иранских военных. На этом фоне судовладельцы хотят точно убедиться, что достигнутая в начале недели предварительная договоренность действительно будет действовать и соблюдаться обеими сторонами конфликта, констатировал Тамура.

С учетом этого полноценное восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять как минимум две недели. В худшем случае на это может потребоваться месяц, отметил глава компании. «Операции не возобновятся до тех пор, пока не будет обеспечена достаточная безопасность», — резюмировал Тамура.

О достижении Ираном и США предварительной договоренности по мирной сделке стало известно в ночь на понедельник, 15 июня. Одним из ключевых условий соглашения стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. После этого мировые цены на Brent упали до минимума с 10 марта.