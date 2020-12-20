Самая сексуальная атлетка снялась в обтягивающем топе и рассказала о карантине

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram рассказала о жизни на карантине.

21-летняя легкоатлетка попозировала в обтягивающем топе и спортивных брюках у себя дома. Она обратила внимание на то, что в этом году человечеству пришлось провести невероятное количество времени в условиях самоизоляции, но для нее это время было приятным, так как Шмидт успевала учиться и тренироваться.

В мае Шмидт рассказала, как возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



