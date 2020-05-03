Самая сексуальная спортсменка мира возобновила тренировки

Немецкая бегунья Алиса Шмидт возобновила тренировки после ослабления в Германии карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом она рассказала в Instagram.

21-летняя спортсменка выложила фотографию со стадиона и призналась, что счастлива вернуться к уличным тренировкам. Она также поделилась любимыми блюдами, которые помогают ей зарядиться перед началом выполнения упражнений.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Германия ослабила карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, 20 апреля. В стране число инфицированных составляет более 164 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 6 тысяч.

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