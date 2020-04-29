Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой

Планы по возобновлению чемпионата Германии по футболу 9 мая могут быть сорваны. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, после ослабления карантинных мер в стране произошел всплеск случаев заражения коронавирусом. Из-за этого немецкие власти могут вернуть ограничения, которые не позволят Бундеслиге возобновить розыгрыш в ранее запланированный день.

20 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возобновления сезона в Германии. Он посчитал, что нужно быть очень осторожным при принятии подобных решений. Министерство труда и социальных вопросов предложило игрокам находиться на поле в масках и отказаться от празднования голов.

Руководство Бундеслиги предложило футболистам отказаться от секса и поцелуев ради безопасности, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Германии число инфицированных составляет более 158 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 6 тысяч.

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