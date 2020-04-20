В Германии задумались о возобновлении футбольного чемпионата 9 мая

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возобновления сезона в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает Die Welt.

По словам чиновника, нужно быть очень осторожным при принятии подобных решений. Он отметил, что проведение футбольных матчей в ближайшее время возможно только при пустых трибунах. Присутствие зрителей на играх Зедер назвал легкомыслием.

В конце марта сообщалось, что футболисты, выступающие в Бундеслиге, массово пошли на снижение зарплат из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса. Отмечалось, что это позволит сохранить работу многим сотрудникам клубов.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Германии количество инфицированных составляет более 145 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 4,5 тысячи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!