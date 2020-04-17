Появилась дата старта Лиги чемпионов нового сезона

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021 должен начаться 20 октября. Об этом пишет Sport.es со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По информации издания, квалификационный турнир Лиги чемпионов нового сезона пройдет в августе. Точная дата первого матча отборочной стадии не называется. Розыгрыши всех национальных чемпионатов должны быть завершены до 31 июля 2020 года.

Лига Европы стартует 22 октября, а дата начала квалификации — 13 августа.

16 апреля стало известно, что УЕФА планирует возобновление Лиги чемпионов текущего сезона в формате мини-турнира в августе этого года. Организация обсудит план проведения турнира во время конференции с 55 ассоциациями. В УЕФА надеются, что розыгрыш удастся завершить.

Из-за распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы, который планировалось провести летом 2020-го. Большинство футбольных лиг мира также остановлены. Даты их возобновления пока неизвестны.

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