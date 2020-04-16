Футболиста выгнали из клуба за нарушение карантина

Китайский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Юй Ханьчао нарушил правила карантина во время пандемии коронавируса и был уволен из клуба. Об этом сообщает SportsFinding.

33-летнего игрока выгнали из команды под руководством Фабио Каннаваро после того, как Ханьчао был задержан китайской полицией за манипуляцию с номером на своем Mercedes-Benz. Камера зафиксировала, как Ханьчао поменял букву E на F. Спортсмен хотел таким образом избежать штрафа за нарушение режима карантина.

Ханьчао покинул «Гуанчжоу Эвергранд» после шести сезонов в составе китайского клуба. Он пять раз становился чемпионом страны и одержал победу в Азиатской лиге чемпионов. Также на счету полузащитника 59 матчей за сборную Китая.

4 апреля стало известно, что сербский форвард «Аль-Иттихада» Александр Прийович был арестован за нарушение карантина — он оказался в одном из отелей сербской столицы во время комендантского часа. Прийовичу грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

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