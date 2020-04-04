Футболиста сборной Сербии арестовали за нарушение карантина

Сербский нападающий «Аль-Иттихада» Александр Прийович арестован за нарушение комендантского часа в Белграде. Об этом сообщает USA Today.

29-летний футболист сборной Сербии нарушил карантин: вместе с еще 19 людьми он оказался в одном из отелей сербской столицы во время комендантского часа (ограничение действует с пяти часов вечера до пяти утра).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Таким образом, форвард «Аль-Иттихада» стал вторым по счету игроком сербской сборной, который нарушил комендантский час. До этого аналогичный проступок совершил нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, который посетил вечеринку в честь дня рождения своей девушки.

За подобное нарушение Прийовичу грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Помимо тюремного срока игрок также может заплатить штраф.

Прийович известен по выступлениям за греческий ПАОК и польскую «Легию». В активе нападающего 12 матчей и два забитых мяча за сборную Сербии.



