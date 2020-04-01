«Обезумевшего» на карантине лучшего бойца UFC наказали за пьяную езду

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс признал вину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает MMA Fighting.

32-летний Джонс получил наказание в виде четырех дней домашнего ареста и года испытательного срока. Также американца приговорили к 48 часам общественных работ.

О задержании спортсмена стало известно 26 марта. Полиция Альбукерке арестовала Джонса: офицеры отреагировали на звук выстрела и обнаружили вооруженного пьяного бойца за рулем автомобиля. Джонс объяснил свое поведение тем, что «обезумел» на карантине и решил выбраться из дома. Ему были предъявлены обвинения в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил обращения с оружием.

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он является лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий согласно рейтингу организации и удерживает пояс чемпиона в полутяжелом весе.

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