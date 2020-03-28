Лучший боец UFC оправдал пьяное вождение «безумием» из-за карантина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс, который был задержан полицией Альбукерке за пьяное вождение, объяснил свой поступок. Слова 32-летнего спортсмена приводит MMA Junkie.

Во время задержания Джонс признался, что «обезумел» из-за карантина. «Мне просто хотелось покататься. Первый раз сел за руль за две недели. Увидел бездомных, пообщался с ними, как с людьми», — заявил он.

Об аресте спортсмена стало известно 26 марта. Джонса отпустили в тот же день. При бойце также было обнаружено огнестрельное оружие. Полиция отреагировала непосредственно на звуки выстрела, после чего и провела задержание Джонса.

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он является действующим чемпионом организации в полутяжелом весе и лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий.

В своем последнем поединке он одержал победу судейским решением над Домиником Рейесом. Успех Джонса вызвал немало споров среди журналистов и болельщиков. Судейство в бою показалось публике неоднозначным.

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