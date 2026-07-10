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08:09, 10 июля 2026Мир

Стало известно о закулисных переговорах между США и Ираном

CNN: США и Иран ведут закулисные переговоры с целью снижения напряженности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США и Иран ведут закулисные переговоры с целью снижения напряженности в конфликте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, американские военные намеренно наносят удары, а затем делают паузы, чтобы избежать эскалации и дать шанс дипломатии. Они придерживаются списка целей в качестве рычага давления.

Несколько должностных лиц сообщили телеканалу, что, если дипломатия не сработает, США готовы к нанесению ударов в случае необходимости.

Ранее сообщалось о попытках Пакистана и Катара вернуть Соединенные Штаты и Иран за стол переговоров после обострения отношений между двумя странами.

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