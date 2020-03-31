Лучшему бойцу UFC предрекли тюрьму

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс не сможет избежать тюрьмы после того, как его задержали за вождение в пьяном виде и использование огнестрельного оружия. Эксперт высказал свое мнение в подкасте WEIGHIN IN.

«О, этот парень попал. Я гарантирую вам — он сядет за решетку», — предрек Маккарти. Он также назвал Джонса «абсолютным неудачником» вне октагона.

32-летнего спортсмена задержали утром 26 марта. Джонса выпустили из под стражи в тот же день. Общаясь с представителями правоохранительных органов, боец заявил, что решил покататься на машине из-за того, что «обезумел на карантине».

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он является действующим чемпионом организации в полутяжелом весе, а также занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

В настоящий момент Маккарти работает экспертом на эфирах Bellator. Ранее он выступал в качестве рефери на турнирах UFC.

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