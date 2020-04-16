Назван формат возобновления Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновление Лиги чемпионов в формате мини-турнира в августе этого года. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, матчи пройдут в одном месте, скорее всего, в Стамбуле, где должен был состояться финал турнира. Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи. При этом в некоторых парах 1/8 финала ответные матчи были не сыграны, что усложняет формирование календаря.

УЕФА обсудит план проведения Лиги чемпионов во время конференции с 55 ассоциациями. В организации надеются, что турнир удастся завершить.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся пять европейских стран: Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания.

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