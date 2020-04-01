Названы сроки возобновления Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе этого года. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Маркус Харм.

По информации источника, УЕФА также рассматривает вариант проведения матчей еврокубков параллельно со встречами национальных команд.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

По последним данным, в мире зафиксировано более 873 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся пять европейских стран: Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания.

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