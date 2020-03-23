Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, перед встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро. В материале отмечается, что болельщики праздновали победу «Аталанты» в барах и пили из стаканов друг друга.

Встреча прошла в Милане 19 февраля и завершилась победой итальянской команды со счетом 4:1. В ответном матче «Аталанта» также выиграла — 4:3.

На фоне распространения коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также на следующий год был перенесен чемпионат Европы.

Италия является одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в мире. В стране подтверждено более 59 тысяч случаев заражения, 5476 человек скончались. Всего в мире более 350 тысяч инфицированных. 15 тысяч человек умерли, излечились — 100 тысяч.

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