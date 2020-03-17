Чемпионат Европы по футболу перенесли

Чемпионат Европы по футболу перенесен на лето 2021 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

Данное решение продиктовано угрозой распространения коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. О готовящемся переносе чемпионата Европы 12 марта сообщил L'Equipe.

По информации The Athletic, УЕФА может потребовать у клубов и лиг 300 миллионов евро в качестве компенсации на покрытие издержек, связанных с переносом чемпионата Европы.

Евро-2020 должен был стать 16-м первенством Старого света и пройти в 12 городах Европы в честь 60-летнего юбилея турнира.

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