УЕФА перенесет Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на следующий год, а также о приостановке национальных чемпионатов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, после встречи, о которой было объявлено ранее 12 марта, УЕФА не только приостановит розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и перенесет запланированный на лето 2020 года чемпионат Европы. Кроме того, все национальные чемпионаты должны быть прерваны.

В феврале сообщалось, что УЕФА не видит необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Планировалось, что Евро начнется 12 июня матчем в Риме. Соревнования должны пройти на 12 стадионах в 12 странах.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

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