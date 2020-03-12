УЕФА задумался о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с приостановлением Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что несколько функционеров УЕФА задумались о том, что проводить турниры в условиях постоянных переносов матчей бессмысленно. Кроме того, в Союзе ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и участников. На сайте УЕФА сообщается, что встреча по вопросам распространения коронавируса пройдет 17 марта в формате видеоконференции.

Ближайшие матчи Лиги чемпионов должны были состояться 17 марта. В них должны были встретиться английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», а также туринский «Ювентус» и французский «Лион». «Реал» при этом 12 марта был закрыт на карантин.

В Лиге Европы встречи 1/16 финала были назначены на 12 марта. Так, в этот день итальянская «Рома» должна была сыграть в гостях с испанской «Севильей», однако власти Испании не дали разрешение на приземление самолета.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

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