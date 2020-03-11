Испанские власти запретили клубу из Италии въехать в страну

Испанские власти запретили итальянскому клубу «Рома» въехать в страну, чтобы сыграть матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Об этом сообщила пресс-служба римской команды в Twitter.

Отмечается, что «Рома» не смогла отправиться в Испанию, потому что не получила разрешение на приземление самолета. Подробностей в клубе не сообщили, отметив, что информацию о произошедшем должен предоставить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Рома» и «Севилья» должны сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 12 марта, в Севилье. Ответная игра запланирована на 19 марта.

Ранее правительство Испании прекратило прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса. В Италии на данный момент зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения, страна является крупнейшим очагом в Европе.

10 марта сообщалось, что из-за коронавируса без зрителей пройдут матчи Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи», «Валенсией» и «Аталантой», ПСЖ и «Боруссией». Некоторых футболистов лондонского «Арсенала» отправили на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с заразившимся владельцем греческого «Олимпиакоса».

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