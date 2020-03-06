Олимпиаду-2020 предложили провести без зрителей из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела телефонную конференцию со спортивными федерациями, в ходе которой обсуждался вопрос проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

По ходу конференции прозвучало предложение провести соревнования в Японии без зрителей. Источник не отмечает, пришли ли стороны к какому-либо заключению по итогам двухчасовых переговоров.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, а более 55,5 тысячи выздоровели.

Несмотря на распространение инфекции, Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести Игры-2020 в установленные сроки — с 24 июля по 9 августа. При этом ряд спортивных соревнований был отменен, а некоторые из них перенесены. 4 марта президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, что Россия предложила провести чемпионат мира 2020 года на своей территории. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

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