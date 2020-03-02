Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей. Соответствующее сообщение агентства CTK цитирует ТАСС.

В воскресенье, 1 марта, в Чехии были зафиксированы первые случае заражения вирусом. «Принимая во внимание количество людей на таком мероприятии, по моему мнению, другого выбора не было», — заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Гонки этапа в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта.

Ранее 2 марта британский таблоид Daily Mail заявил о возможном проведении Олимпиады-2020 без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. По информации издания, МОК и некоторые национальные федерации допускают подобный вариант развития событий.

По состоянию на 2 марта от коронавируса погибли 3044 человека. Отмечается, что большая часть умерших — это граждане Китая, более 2,9 тысячи человек. Остальные случаи смерти зафиксированы в других странах: 54 человека в Иране, более 30 в Италии, а также в Южной Корее и Японии.

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