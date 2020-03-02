В СМИ заговорили о риске проведения Олимпиады без зрителей из-за коронавируса

Британский Daily Mail заговорил о риске проведения Олимпиады в Токио-2020 без зрителей из-за угрозы заражения коронавирусом. Заметка доступна на сайте издания.

В материале СМИ утверждается, что Международный олимпийский комитет (МОК), а также лидеры ряда национальных спортивных федераций обсуждают вариант проведения Игр без болельщиков. При этом предполагается присутствие на соревнованиях персонала для обеспечения телетрансляций. Такая возможность представляется альтернативой более радикальным решениям — переносе или полной отмене Игр.

20 февраля кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли предложил перенести Игры-2020 в столицу Великобритании. Губернатор Токио Юрико Коикэ посчитала высказывание Бэйли неуместным и назвала это попыткой использовать тему коронавируса в политических целях. Она также подчеркнула, что слова англичанина связаны с реакцией на постановку на карантин британского лайнера Diamond Princess в Японии.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как у некоторых пассажиров на борту были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

По состоянию на 2 марта от коронавируса погибли 3044 человека. Отмечается, что большая часть умерших — это граждане Китая, более 2,9 тысячи человек. Остальные случаи смерти зафиксированы в других странах: 54 человека в Иране и более 30 в Италии, а также в Южной Корее и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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