Чемпионат мира по хоккею захотели перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о возможности переноса чемпионата мира 2020 года в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Фазель заявил, что российская сторона обратилась в IIHF с предложением помощи на случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии из-за распространения коронавируса. «Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести ЧМ», — посчитал он.

2 марта издание Ilta Sanomat сообщило, что ЧМ-2020 может пройти в сокращенном формате из-за ситуации с коронавирусом. В Швейцарии уже запретили организацию массовых мероприятий в связи с угрозой распространения болезни.

Чемпионат мира должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. В случае переноса турнир может состояться в Сочи.

В общей сложности в мире новым типом коронавируса заразились свыше 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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