Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей из-за коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и итальянским «Наполи» пройдет без зрителей. Об этом сообщает The Independent.

Решение провести игру при пустых трибунах связано с опасениями распространения коронавируса. Второй матч противостояния пройдет 18 марта. Первая встреча в Неаполе завершилась вничью.

Таким образом, матч «Барселоны» и «Наполи» становится третьей встречей в рамках Лиги чемпионов, которая пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса. Матч «Валенсии» и «Аталанты», намеченный на 10 марта, также состоится при пустых трибунах. К такому же решению пришли организаторы встречи дортмундской «Боруссии» и французского «Пари Сен-Жермен». Данных о проведении остальных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей пока нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира. По последним данным, пневмонией COVID-19 заболело более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более четырех тысяч человек погибли, еще 64 тысячи вылечились.

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