Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантин

Несколько футболистов лондонского «Арсенала» были отправлены на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «канониров».

«Арсенал» и «Олимпиакос» играли в Лиге Европы 27 февраля, матч прошел в Лондоне и завершился победой греческой команды со счетом 2:1, что позволило ей выйти в 1/8 финала турнира. На встрече присутствовал Маринакис, рядом с которым сидели несколько сотрудников английского клуба — они также были закрыты на карантин. Кроме того, владелец «Олимпиакоса» после финального свистка пообщался с некоторыми футболистами «Арсенала».

Из-за этой ситуации Премьер-лига решила перенести матч «канониров» против «Манчестер Сити», который должен был состояться 11 марта. Новая дата проведения встречи пока неизвестна.

10 марта сообщалось, что из-за коронавируса без зрителей пройдут матчи Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи», «Валенсией» и «Аталантой», ПСЖ и «Боруссией».

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира. По последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи умерли.

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