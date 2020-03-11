Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«РБ Лейпциг» на своем поле разгромил английский «Тоттенхэм» со счетом 3:0. Два мяча в первом тайме забил полузащитник Марсель Забитцер (10-я и 21-я минуты), в концовке отметился хавбек Эмиль Форсберг (83-я). В первой встрече немцы также были сильнее — 1:0.

«Аталанта» в гостях победила испанскую «Валенсию» — 4:3. Покер в составе гостей оформил нападающий Йосип Иличич, причем два гола он забил с пенальти (3-я, 43-я, 71-я и 82-я минуты). Хозяева ответили результативными действиями форварда Кевина Гамейро (21-я и 51-я) и полузащитника Феррана Торреса (67-я). Эта встреча проходила без зрителей из-за распространения коронавируса. В первой игре «Аталанта» победила со счетом 4:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль», который 11 марта сыграет с «Атлетико». Финал турнира пройдет 30 мая в Стамбуле.

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