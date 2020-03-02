Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани. Такое решение вынес исполком Союза европейских футбольных ассоциаций в понедельник, 2 марта, передает ТАСС.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Банк арена». Его вместимость составляет более 45 тысяч зрителей.

Стадион построен в 2013 году. Объект уже принимал ряд крупных спортивных мероприятий: церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015-м, а также матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Матч за Суперкубок УЕФА проводится ежегодно. Награда разыгрывается в одной игре между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

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