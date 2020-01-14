Украинский футболист объяснил пользу от встречи со сборной России на Евро

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец заявил, что встреча сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу-2020 могла бы пойти на пользу обеим странам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений», — объяснил футболист. Он добавил, что считает сборную Украины сильнее российской команды.

Кроме того, Ордец оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, в российском чемпионате больше сильных команд. «В Украине на высоком уровне лишь "Шахтер" да киевское "Динамо"», — заключил игрок.

Ордец выступает за московский клуб с 2019 года. До этого он играл за донецкий «Шахтер» и дважды выигрывал с клубом национальный чемпионат. Также в активе защитника 12 матчей за сборную Украины. Он вызывался в команду с 2014-го по 2018 год.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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