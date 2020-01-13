Критика Эрдогана довела призера ЧМ до бегства из страны и работы таксистом

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу Хакан Шукюр рассказал о бегстве из Турции после конфликта с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит Marca.

Шукюр заявил, что критика действующей власти довела его до переезда в США и работы таксистом. «У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать», — отметил он.

Экс-футболист рассказал, что его имущество в Турции было конфисковано, а бизнес, который он начал в США, пришлось закрыть. «Это трудное время для моей семьи. Все люди, которые связаны со мной, испытывают финансовые трудности», — подытожил он.

Шукюр известен по выступлениям за «Галатасарай», «Интер» и «Парму». Вместе с турецкой командой он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-1999/2000. Футболист провел более 100 матчей за сборную Турции, в составе которой стал бронзовым призером ЧМ-2002.

В 2008 году Шукюр завершил спортивную карьеру и занялся политикой. Он выступал против политики Эрдогана и в 2015 году был вынужден уехать в США. В 2016 году его объявили в турецкий розыск.

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