Водитель повез команду Слуцкого на другой стадион перед матчем

Водитель автобуса привез казанский «Рубин» не на тот стадион в Нижнем Новгороде перед матчем чемпионата России против «Тамбова». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Встреча проходила на арене «Нижний Новгород», на которой «Тамбов» проводит вторую половину сезона-2019/2020, и завершилась со счетом 0:0. В пресс-службе «Рубина» рассказали изданию, что на стадион команда прибыла на полчаса позже запланированного. Дело в том, что водитель, забравший казанцев из отеля, ввел в навигатор адрес другой нижегородской арены — «Локомотив».

По пути главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и сотрудники клуба заметили, что едут не на тот стадион, о чем сообщили мужчине за рулем. Тот в ответ начал спорить и настаивать, что движется в верном направлении. В итоге казанцам удалось убедить водителя развернуться и поехать на «Нижний Новгород».

Источник отмечает, что накануне «Рубин» проводил тренировку на этом стадионе, и отвозил футболистов тот же шофер. Однако тогда он ехал вместе с машиной сопровождения, сегодня же мужчина отправился в путь самостоятельно.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и находится в зоне стыковых матчей. «Тамбов» идет 11-м. Для Слуцкого этот матч стал первым во главе казанской команды.

Тренер принял «Рубин» в декабре 2019-го. Контракт со специалистом был заключен на пять лет. С 2016 года он работал в Европе.

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