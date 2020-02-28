Слуцкий рассказал о футболистах-подкаблучниках и женсоветах в Европе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что большинство футболистов являются подкаблучниками. Таким мнением он поделился с изданием «Бизнес Online».

«На моей памяти почти все футболисты — ярко выраженные подкаблучники», — заявил Слуцкий. Тренер отметил, что присутствие жен и девушек рядом благотворно влияет на игроков, поэтому он позволил им поехать с «Рубином» на тренировочные сборы.

Помимо этого, Слуцкий заявил, что в Европе существуют «женсоветы». По его словам, с их представителями контактируют сотрудники клубов. «Так что не стоит недооценивать влияние жен», — подчеркнул тренер.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Контракт со специалистом был заключен на пять лет. С 2016 года он работал в Европе: сначала руководил английским «Халл Сити», а затем перебрался в Нидерланды, где работал в «Витессе».

Наибольших успехов Слуцкий добился, будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб к победе в чемпионате России.

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