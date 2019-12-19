Слуцкий вернулся в российский футбол

Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт Слуцкого с клубом рассчитан на пять лет. Он сменил на посту главного тренера Романа Шаронова.

До этого Слуцкий два года работал за рубежом. 30 ноября тренер ушел с поста главного тренера голландского «Витесса». Под его руководством команда потерпела пять поражений подряд в национальном чемпионате и опустилась на седьмое место в турнирной таблице. Слуцкий руководил «Витессом» с лета 2018 года.

В 2017 году специалист тренировал клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити». Наибольших успехов он добился во главе ЦСКА, трижды приведя московский клуб к победе в чемпионате России. Также в прошлом Слуцкий тренировал сборную России.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 19 матчах.

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