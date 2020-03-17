УЕФА потребует сотни миллионов евро компенсации за перенос чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может потребовать у клубов и лиг компенсацию размером в 300 миллионов евро за перенос чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает The Athletic.

Именно в такую сумму организация оценила финансовые издержки в случае переноса чемпионата Европы на год. Решение по проведению Евро летом 2020 года УЕФА огласит 17 марта.

Ранее союз остановил розыгрыши всех турниров, которые проводятся под его эгидой, из-за пандемии коронавируса. В частности, пауза наступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Помимо этого матчи отменены в ведущих европейских лигах. Приостановлены Английская премьер-лига, немецкая Бундеслига, чемпионаты Испании, Франции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!