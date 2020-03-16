Комментатор «Матч ТВ» возмутился просьбой «заразивших всех» итальянцев

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в Twitter оценил информацию о том, что Итальянская федерация футбола попросит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести Евро-2020, чтобы доиграть собственный чемпионат, прерванный из-за распространения коронавируса.

Черданцева возмутила просьба итальянцев, которые, по его мнению, «сами всех заразили». «Теперь требуют отменить Евро, потому что они не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция», — написал журналист. В комментариях пользователи призвали Черданцева «иногда молчать».

Окончательное решение по проведению чемпионата Европы летом 2020 года УЕФА должен будет огласить 17 марта. При этом французское издание L'Equipe сообщало, что организация перенесет Евро на следующий год. Ранее организация приостановила розыгрыши всех турниров, которые проводятся под ее эгидой, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Италия является одним из очагов заражения коронавирусом в Европе: в стране насчитывается 24,7 тысячи подтвержденных случаев. 1,8 тысячи человек скончались. Во всем мире известно о 168,7 тысячи зараженных, погибших — 6,5 тысячи.

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