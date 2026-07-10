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13:39, 10 июля 2026Культура

Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры

Актер Энтони Хопкинс выпустит первый музыкальный альбом
Ольга Коровина

Фото: Armando Gallo / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. Об этом пишет Variety.

В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life Is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчания ягнят», прошла при участии оркестра Филармонии под управлением дирижера Густаво Дудамеля.

Хопкинс играет на фортепиано с четырех лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его «первым желанием и первой мечтой».

Ранее Хопкинс отпраздновал 50 лет со дня полного отказа от алкоголя. Актер посоветовал поклонникам пересмотреть отношения с алкоголем и обратиться за помощью, если проблема существует и с ней трудно справиться самостоятельно. Он подчеркнул, что в свое время чуть не лишился жизни, сев за руль в нетрезвом виде.

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