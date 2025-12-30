Энтони Хопкинс обратился к фанатам в годовщину полного отказа от алкоголя

Актер Энтони Хопкинс призвал поклонников не злоупотреблять алкоголем

Голливудский актер Энтони Хопкинс отпраздновал 50 лет со дня полного отказа от алкоголя. Пост об этом он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

87-летний артист опубликовал обращение, в котором поздравил подписчиков с праздниками, пожелал весело провести время и призвал не злоупотреблять алкогольными напитками. Он подчеркнул, что в свое время чуть не лишился жизни, сев за руль в нетрезвом виде. «В тот момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом», — пояснил Хопкинс.

Оскароносный актер посоветовал поклонникам пересмотреть отношения с алкоголем и обратиться за помощью, если проблема существует и с ней трудно справиться самостоятельно. «Выбирайте жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Через два дня мне исполнится 88. Так что, может быть, я все сделал правильно. С Новым годом и счастливой жизни!» — подытожил Хопкинс.

Известно, что Хопкинс отказался от спиртного после случая с пьяным вождением. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль и проехал из одного штата в другой, не осознавая этого. Когда же актер протрезвел, он представил себе, как бы отреагировали родители, если бы он пьяным разбился сам или причинил вред кому-то другому. По его словам, желание выпить покинуло его 29 декабря 1975 года.