Культура
15:10, 30 декабря 2025Культура

Энтони Хопкинс обратился к фанатам в годовщину полного отказа от алкоголя

Актер Энтони Хопкинс призвал поклонников не злоупотреблять алкоголем
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Энтони Хопкинс отпраздновал 50 лет со дня полного отказа от алкоголя. Пост об этом он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

87-летний артист опубликовал обращение, в котором поздравил подписчиков с праздниками, пожелал весело провести время и призвал не злоупотреблять алкогольными напитками. Он подчеркнул, что в свое время чуть не лишился жизни, сев за руль в нетрезвом виде. «В тот момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом», — пояснил Хопкинс.

Оскароносный актер посоветовал поклонникам пересмотреть отношения с алкоголем и обратиться за помощью, если проблема существует и с ней трудно справиться самостоятельно. «Выбирайте жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Через два дня мне исполнится 88. Так что, может быть, я все сделал правильно. С Новым годом и счастливой жизни!» — подытожил Хопкинс.

Известно, что Хопкинс отказался от спиртного после случая с пьяным вождением. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль и проехал из одного штата в другой, не осознавая этого. Когда же актер протрезвел, он представил себе, как бы отреагировали родители, если бы он пьяным разбился сам или причинил вред кому-то другому. По его словам, желание выпить покинуло его 29 декабря 1975 года.

