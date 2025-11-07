Забота о себе
12:36, 7 ноября 2025Забота о себе

Энтони Хопкинс рассказал о заставившем его бросить пить случае

Актер Энтони Хопкинс отказался от алкоголя после случая с пьяным вождением
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Голливудский актер Энтони Хопкинс рассказал о причине, заставившей его бросить пить. Его слова приводит издание People.

По словам Хопкинса, в возрасте 37 лет у него начались проблемы с печенью, поджелудочной железой, легкими. «Алкоголь — это прекрасно, если вы можете держать его под контролем. Я верю, что он может помочь справиться с некоторыми неловкими ситуациями, стать частью радостной жизни. Но за это приходится платить. Удовольствие от выпивки — это скорпион, хвост которого смертоносен», — рассуждает он.

Однако отказался от спиртного актер после случая с пьяным вождением. Он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и проехал из одного штата в другой, не осознавая этого. «Я понял, что натворил, когда пошел к своему агенту и сказал: "Кто-то украл мою машину!", а мой агент ответил: "Никто ее не угонял". Мы нашли тебя на дороге. Если бы мы этого не сделали, ты бы сейчас сидел в тюрьме», — вспоминает 87-летний лауреат премии «Оскар».

Когда же Хопкинс протрезвел, он представил себе, как бы отреагировали родители, если бы он пьяным разбился сам или причинил вред кому-то другому. По его словам, желание выпить покинуло его 29 декабря 1975 года.

Ранее нарколог Руслан Исаев развеял главные мифы об алкоголе. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.

