Нарколог назвал одну из важных причин развития алкоголизма

Нарколог Исаев: Зависимость может передаваться по наследству

Каким бы устойчивым к действию алкоголя человек ни был, на риски возникновения зависимости это не влияет, говорит врач-нарколог Руслан Исаев. Одну из важных причин развития алкоголизма он назвал в беседе с ОСН.

По словам Исаева, зависимость развивается из-за нарушения баланса «гормонов радости» серотонина и дофамина в головном мозге. Врач объяснил, что у людей с зависимостью их уровень ниже среднего, что и формирует предрасположенность к болезненным влечениям.

«Причем нарушение обмена этих гормонов хорошо передается по наследству. Собственно, зависимости и относятся к классу болезней, где генетическая и наследственная предрасположенность имеют очень большое значение», — подчеркнул нарколог.

Исаев отметил, что людям, у которых есть пьющие родственники и которые находятся в зоне риска по наследственному алкоголизму, нужно быть аккуратными и осторожными.

Нарколог добавил, что сам человек, если у него развилась зависимость, вряд ли сможет распознать ее, понять, что он болен, и бросить пить. Как правило, проблему замечают родственники. Врач заверил, что к их мнению и стоит прислушиваться.

Ранее Исаев развеял главные мифы об алкоголе. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.