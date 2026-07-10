Депутат Новиков: Заявления ЕС о якобы готовящихся российских диверсиях — дезинформация

Заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о якобы готовящихся российских диверсиях против европейских стран являются целенаправленно сконфигурированной дезинформацией, не имеющей отношения к реальности, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Такая информация ниоткуда поступать не может. Это может быть только целевым образом сконфигурированная дезинформация, которая к реальному положению дел отношения не имеет. Остается только сожалеть, что Запад, имея широкие возможности для проведения информационных кампаний, опускается до откровенной клеветы и фальшивок», — сказал депутат.

По его словам, у России другие задачи, связанные с обеспечением собственной безопасности. Москва, отмечает он, не раз предлагала европейцам делать это вместе, создавая систему коллективной безопасности. Однако именно отказ Евросоюза, объяснил парламентарий, сделал очевидной необходимость специальной военной операции на Украине.

«Сегодня задачи демилитаризации и денацификации Украины далеко не полностью реализованы, поэтому работа по укреплению оборонных возможностей и военно-промышленного комплекса будет продолжена. Будем крепкими, сильными — сможем противостоять любым вызовам», — заключил Новиков.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий. Как рассказал министр, у Запада якобы есть надежные разведывательные данные, подтверждающие эту информацию. Он утверждает, что Россия уже ведет «гибридную и кинетическую войну» против Польши и Франции.

