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09:57, 10 июля 2026Мир

В Европе испугались «диверсий» России

Глава МИД Польши Сикорский: У Запада есть данные, что Россия что-то готовит
Кристина Козлова (редактор)
СюжетДиверсии в России

Фото: Longfin Media / Shutterstock / Fotodom

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий. Его слова передает портал RMF 24.

«Сегодня вы должны поверить нам — не только мне, но и другим странам — что у нас есть достоверная информация о том, что русские снова что-то замышляют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокаций», — заявил он.

Как рассказал министр, у Запада якобы есть надежные разведывательные данные, подтверждающие эту информацию. Он утверждает, что Россия уже ведет «гибридную и кинетическую войну» против Польши и Франции.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что европейские политики поставили «ложный диагноз» о российской угрозе и не понимают, что Россия является не проблемой, а источником решения многих проблем.

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