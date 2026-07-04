Зампред Совфеда Косачев: Европейские политики поставили ложный диагноз о российской угрозе

Европейские политики поставили «ложный диагноз» о российской угрозе и не понимают, что Россия является не проблемой, а источником решения многих проблем. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

Он сказал, что Европа жутко запугала себя российской угрозой, как до того она запугала себя советской угрозой. «И вот эта ложная интерпретация, ложный диагноз, который они поставили в этой нынешней ситуации, и мешает им подобрать правильное лечение, которое на самом деле заключается в том, чтобы понять, что Россия — это не угроза, что Россия — это, наоборот, источник решения очень многих проблем, с которыми сталкивается нынешняя объединенная Европа, да в общем-то и глобальный мир в целом», — сказал Косачев. Он заявил, что европейцам нужно научиться принимать во внимание российские инетресы, озабоченности и потребности точно так же, как они научились делать это внутри совего объединения, в Европейском союзе или в НАТО.

Ранее сообщалось, что профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о Финляндии фразой «а ведь он прав».