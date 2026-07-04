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09:32, 4 июля 2026Мир

В Европе отреагировали на угрозы Медведева Финляндии

В Европе согласились с утверждением Медведева о Финляндии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о Финляндии фразой «а ведь он прав». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Диесена, Финляндия стала самым большим фронтом Запада против России, при этом большое количество оружия на ее территории совсем не означает, что страна в большой безопасности. Профессор напомнил, что скандинавская страна долгое время успешно занимала нейтральную позицию, пока в конце июне финский парламент не одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Министр обороны Антти Хяккянен объяснял это ситуациями, «связанными с обороной».

2 июля Дмитрий Медведев прокомментировал решение финского правительства о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии.

«Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России. Радуйтесь, финны, вы, наконец, в полной безопасности!» — написал он.

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