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22:38, 2 июля 2026Мир

Медведев пригрозил Финляндии

Медведев пригрозил Финляндии из-за снятия запрета на ввоз ядерного оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Medvedev's Secretariat / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Финляндии. Соответствующий пост он оставил на своей странице в соцсети Х.

Политик прокомментировал решение финского правительства о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии.

«Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России. Радуйтесь, финны, вы, наконец, в полной безопасности!» — написал он.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс посоветовал России ответ на размещение ядерного оружия в Финляндии. «Нужно противостоять попыткам изменить баланс сил. Россия должна аналогично ответить противнику, только им являются США. Финляндия — это добровольная и ничего не понимающая пешка», — сказал он.

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