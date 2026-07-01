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05:00, 1 июля 2026МирЭксклюзив

России посоветовали ответ на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии

Профессор Саймонс: Россия может ответить на размещение ядерного оружия в Финляндии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: GAS-photo / Shutterstock / Fotodom

У России есть возможности ответить на гипотетическое размещение ядерного оружия в Финляндии Соединенными Штатами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

В частности, Саймонс сравнил решение Финляндии отменить запрет на размещение ядерного оружия с установкой американских ракет в Турции в годы холодной войны, которое привело к Карибскому ракетному кризису 1962 года.

По мнению исследователя, современной России следует поступить симметрично на действия со стороны Запада. Однако ответ должен быть направлен Вашингтону, а не Хельсинки.

Как и в случае с Советским Союзом в 1962 году, нужно противостоять попыткам изменить баланс сил (...) Россия должна аналогично ответить противнику, только им являются США. Финляндия — это добровольная и ничего не понимающая пешка

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону об атомной энергии. Теперь в документе указаны исключения, разрешающие ввозить ядерное оружие — эта мера допускаются в целях военной обороны Финляндии, совместной обороны НАТО или в рамках иного оборонного сотрудничества.

В ответ на это 29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования этот жест Хельсинки.

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