Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:37, 10 июля 2026Спорт

Фанаты семь недель звали Овечкина выпить с ними пива и дождались

Фанаты семь недель звали Александра Овечкина выпить с ними пива и дождались
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выпил пива с фанатами в московском баре «Зеленая мамба». Об этом сообщается в Telegram-канале заведения.

Бар на протяжении семи недель по средам публиковал в соцсетях сообщение о том, что Овечкина ждет бокал пива с 19 до 20 часов. 8 июля в назначенное время хоккеист пришел в бар, выпил пива с болельщиками и сфотографировался с ними.

«Мы сильно, мы просто до небес и обратно благодарны Александру Михайловичу за то, что он пришел к нам», — заявили в заведении. Там отметили, что форвард пришел к ним в день годовщины свадьбы.

2 июля стало известно, что Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Согласно его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    Опубликовано фото представляющей Россию на конкурсе красоты в Шри-Ланке стюардессы
    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов
    Потерянные лотерейные билеты привели российского пенсионера под следствие
    Обманувшая американцев русская мошенница кардинально сменила имидж
    Российской «Акуле» исполнилось полвека
    Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном
    В правительстве Чехии нашли прослушку
    В России назвали удивительным одно требование Украины к Совбезу ООН
    Россиян предупредили об уголовной ответственности за несколько нарушений в Китае
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok