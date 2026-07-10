Чиновник с водителем попали под удар ВСУ в российском регионе

Глава села Устинка и водитель попали под удар ВСУ в Белгородской области

Глава села Устинка Белгородского округа и водитель попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперштаба.

«В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, там им оказали медицинскую помощь. Машина при ударе получила повреждения.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ атаковали Севастополь. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в районе Северной стороны военнослужащие сбили два украинских беспилотника.