Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 10 июля 2026Россия

Чиновник с водителем попали под удар ВСУ в российском регионе

Глава села Устинка и водитель попали под удар ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава села Устинка Белгородского округа и водитель попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперштаба.

«В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, там им оказали медицинскую помощь. Машина при ударе получила повреждения.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ атаковали Севастополь. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в районе Северной стороны военнослужащие сбили два украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    В правительстве пообещали дополнительный завоз топлива в регионы
    СК отреагировал на вовлекавших в порно российских детей «гусей»-педофилов
    Ида Галич вышла замуж
    Работающая в администрации вдова бойца СВО вернулась из отпуска и узнала об увольнении
    Мировые поставки нефти заметно выросли на фоне открытия Ормуза
    Раскрыты финансовые потери Макса Коржа в России
    16-летний школьник угнал машину родителей и задавил футбольных фанатов
    Новую внешность Тимура Батрутдинова описали в сети фразой «я не верю»
    Российские автомобилисты основательно подготовили машины к летним поездкам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok