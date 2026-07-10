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Силовые структуры
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13:28, 10 июля 2026Силовые структуры

Экс-сотрудник СБУ рассказал о позволивших предотвратить теракт в Ростове факторах

Прозоров: Профилактическая работа помогла предотвратить теракт в Ростове-на-Дону
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock / Fotodom

Выросший за годы военных действий уровень российских спецслужб и профилактическая работа с населением, которую ведут правоохранительные органы, помогла предотвратить готовившейся в Ростове-на-Дону теракт. Об этом экс-сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал ТАСС.

По словам собеседника агентства, разъяснительная работа с населением о возможных последствиях выполнения внешне безобидных просьб вроде съемки неких объектов воинской части сыграла свою роль. Прозоров отметил, что профилактическая работа, которую также ведут СМИ, помогла населению понять, что для кураторов с Украины потенциальные агенты расходный материал на который им наплевать.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала планы Киева по совершению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Помог человек, которого пыталась завербовать СБУ.

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