Экс-сотрудник СБУ рассказал о позволивших предотвратить теракт в Ростове факторах

Прозоров: Профилактическая работа помогла предотвратить теракт в Ростове-на-Дону

Выросший за годы военных действий уровень российских спецслужб и профилактическая работа с населением, которую ведут правоохранительные органы, помогла предотвратить готовившейся в Ростове-на-Дону теракт. Об этом экс-сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал ТАСС.

По словам собеседника агентства, разъяснительная работа с населением о возможных последствиях выполнения внешне безобидных просьб вроде съемки неких объектов воинской части сыграла свою роль. Прозоров отметил, что профилактическая работа, которую также ведут СМИ, помогла населению понять, что для кураторов с Украины потенциальные агенты расходный материал на который им наплевать.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала планы Киева по совершению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Помог человек, которого пыталась завербовать СБУ.