ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме в России. Спецслужбам помог человек, которого пыталась завербовать СБУ

ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала планы Киева по совершению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как рассказали в ФСБ, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины связалось с россиянином и предложило совершить диверсионно-террористический акт. Его целью было бы разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и авиапарка военного аэродрома. За проделанную работу мужчине обещали заплатить.

Однако россиянин проявил сознательность и обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что его пытались завербовать для совершения теракта. После этого его общение с украинским куратором проходило под контролем ФСБ.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Украинская разведка раскрыла местонахождение своего тайника

Для теракта ГУР Минобороны Украины планировало использовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и боевой нагрузкой на каждый беспилотник свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Они находились в тайнике на территории России. Не подозревающий о засаде сотрудник украинской разведки раскрыл его местонахождение.

Обнаруженные в тайнике дроны дезактивировали. Операция ФСБ по обезвреживанию беспилотников со взрывчаткой попала на видео. На кадрах видно темное помещение, по которому передвигается спецназ ФСБ. Они вскрывают тайник и изымают беспилотники. Робот-взрывотехник проверяет их. Специалист ведомства объясняет принцип действия дронов.

После того как тайник был раскрыт, а ГУР перевело 20 процентов от обещанной суммы в качестве аванса, общение с разведкой противника прекратилось.

В результате принятых мер и незамедлительного реагирования на предоставленную сотрудникам ФСБ России информацию удалось предотвратить теракт на стадии его подготовки ЦОС ФСБ

Кадр: ЦОС ФСБ России

В ведомстве напомнили, что гражданин, добровольно отказавшийся от совершения преступления и сообщивший о нем в правоохранительные органы с целью предотвращения негативных последствий, не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов

Накануне стало известно, что российская спецслужба сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов, запланированную Киевом. В качестве главной цели украинская разведка выбрала объекты военной инфраструктуры в Москве. Также их целью был высокопоставленный сотрудник Министерства обороны России.

Сенатор Совфеда Григорий Карасин, комментируя срыв планов Киева российской стороной, заявил, что ФСБ заслуживает высокой оценки.

«Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и, что крайне важно, самоотверженно», — подчеркнул политик.