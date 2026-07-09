В Совфеде отреагировали на срыв серии крупных терактов в России

Сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) заслуживает высокой оценки за срыв серии крупных терактов. Так он отреагировал на предотвращении атак против российских военных, объектов Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в беседе с Life.
«Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и, что крайне важно, самоотверженно», — подчеркнул политик.
Он отметил, что ФСБ доводит до общественности не всю информацию, так как это продиктовано спецификой ее работы. Однако те данные, которые попадают к журналистам, говорят о высоком профессионализме спецслужбы. Карасин пояснил, что подобные структуры системно и скрупулезно отслеживают любые провокации со стороны противников России и своевременно пресекают террористические действия.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентный по масштабу теракт украинских спецслужб в Москве. Главной целью атаки были столичные объекты военной инфраструктуры. В частности, планировался удар дронами по ведущему военному предприятию.