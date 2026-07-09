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13:04, 9 июля 2026Россия

В Совфеде отреагировали на срыв серии крупных терактов в России

Сенатор Карасин заявил, что ФСБ заслуживает высших оценок за срыв серии терактов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) заслуживает высокой оценки за срыв серии крупных терактов. Так он отреагировал на предотвращении атак против российских военных, объектов Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в беседе с Life.

«Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и, что крайне важно, самоотверженно», — подчеркнул политик.

Он отметил, что ФСБ доводит до общественности не всю информацию, так как это продиктовано спецификой ее работы. Однако те данные, которые попадают к журналистам, говорят о высоком профессионализме спецслужбы. Карасин пояснил, что подобные структуры системно и скрупулезно отслеживают любые провокации со стороны противников России и своевременно пресекают террористические действия.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентный по масштабу теракт украинских спецслужб в Москве. Главной целью атаки были столичные объекты военной инфраструктуры. В частности, планировался удар дронами по ведущему военному предприятию.

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